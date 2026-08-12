"Como e Fiorentina hanno fatto le cose più importanti. D'altronde con uno come Paratici..."
Fabio Paratici
La Fiorentina sta lavorando molto bene sul mercato, con tantissimi colpi in entrata. Ciò sta venendo riconosciuto dall'intero mondo del calcio italiano. Ne ha parlato anche l'operatore di mercato Beppe Accardi a Tuttomercatoweb.com.
“Ottime cose da Como e Fiorentina”
“Tra le squadre italiane, quelle che hanno fatto le cose più importanti sono Como e Fiorentina. Nel caso dei viola, d'altronde, quando arriva un personaggio come Paratici… I valori cambiano radicalmente e si è visto”.
“Con uno come Paratici…”
Sul Como, addirittura, si sbilancia: “Arrivo a dire che i lombardi possono essere una rivelazione anche nella corsa allo Scudetto”.
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