Il triste ricordo che Paratici ha voluto spazzare via con forza

Un triste ricordo che il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha voluto spazzre via con forza. Ci riferiamo all'ultima stagione sportiva vissuta dalla squadra viola che stava per sfociare in un dramma, sportivo ovviamente, chiamato retrocessione.

Cataclisma

Una serie di eventi che hanno portato ad una decisione chiara: qui serve una rivoluzione. Un cataclisma che portasse all'arrivo di tanti volti nuovi e alla cessione di giocatori che non hanno reso come ci si aspettava o che non sono più ritenuti funzionali al progetto.

Uno dopo l'altro

Il resto è quello che abbiamo visto concretizzarsi settimana dopo settimana; Viery, Dragusin, Atta, Jimenez, Oulai, Valdepenas, Joao Mario, Mastantuono e presto anche Pellegrino, sono questi i volti nuovi inseriti per dare una svolta alla squadra. E non è finita qui…