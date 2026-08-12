Il complicato intreccio sta andando a dama. Un nuovo scossone per la Fiorentina

C'è la cessione di Pellegrino e l'arrivo di Romero per il Parma. Poi c'è l'addio di Dallinga e l'acquisizione di Piccoli per il Bologna. E infine Piccoli saluta la Fiorentina per far spazio al già citato Pellegrino.

Sembra un intreccio complicato, una trama difficile da ordire o anche solo da pensare, ma è anche quello che è successo nelle ultime ore.

Lo scossone

Uno scossone di mercato, l'ennesimo di un'estate tutt'altro che noiosa, vissuto dal club viola che è riuscito, contando anche l'argentino di chiare origini italiane, a portare a casa la bellezza di nove elementi nuovi.

Non è un semplice vice Kean

Arriva quello che in partenza è un vice Kean, con una valutazione tutt'altro che da vice. Una scelta ardita che mette in competizioni due centravanti che ambiscono ad essere entrambi titolari e che, difficilmente si ritroveranno assieme in campo.