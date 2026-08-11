I tre emarginati per cui Paratici è in cerca di una soluzione

La scorsa settimana è stata quella della cessione di Nicolas Valentini all’Alaves, uno dei quattro calciatori ancora nella rosa della Fiorentina ma totalmente fuori dai radar di Fabio Grosso e fuori dal progetto tecnico viola ormai da tempo. Restano tre calciatori che dovranno trovare una collocazione, avendo ancora un anno di contratto con la Fiorentina, altrimenti resteranno a Firenze ma esclusi da ogni attività della prima squadra… salvo sorprese.

C’è anche Barak

Antonin Barak era già un nuovo calciatore dell’APOEL Nicosia… o forse no. Col club cipriota è saltato tutto al momento della stipula del contratto, una ‘scelta di comune accordo’, l’ha definita l’APOEL, e Barak resta ancora nel limbo. Il classe ’94 ceco ha chiuso la sua avventura in viola dopo l’annata fruttuosa in Conference League, con la decisiva rete al Basilea che portò la Fiorentina in finale. Di quel calciatore, tuttavia, non c’è più traccia, tra problemi fisici ed esclusioni.

Ecco di nuovo Sottil

Di rientro da Lecce, Riccardo Sottil cerca collocazione dopo un’altra annata molto opaca. Il classe ’99, nel pieno della propria carriera, ha avuto l’ultima opportunità nel ritiro estivo con Stefano Pioli, ma non si è guadagnato la conferma ed è partito in prestito secco. Reduce da due prestiti di fila, il primo al Milan senza lascia traccia, Sottil rimane un escluso con un ingaggio molto importante, e pertanto continua a pesare sulle casse della Fiorentina.

Nzola… ma non dovevamo vederci più?

Da Grosso, a…? M’Bala Nzola ha finito la scorsa stagione con l’allenatore della Fiorentina, allora al Sassuolo, ma il percorso insieme dei due si è interrotto e non ci sarà una nuova riunione. Nzola percepisce uno stipendio alto, soprattutto in considerazione del fatto che è un ‘fuori rosa’, e guadagna quasi 1.5 milioni di euro l’anno. Finora l’entourage dell’angolano ha sempre trovato una soluzione: dal Lens, passando per il Pisa, al Sassuolo, e non è da escludere che riuscirà a farlo anche stavolta. Altrimenti, la punta africana, che compirà 30 anni il prossimo 18 agosto, dovrà attendere ai margini in attesa della prossima avventura e di uno degli ultimi possibili contratti fruttuosi della carriera.