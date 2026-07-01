Toh, chi si rivede! Il Sassuolo saluta Nzola... che torna nuovamente alla Fiorentina - FOTO

Altro giro, altra corsa. Ma M'Bala Nzola è di nuovo di ritorno a Firenze. Il Sassuolo questa mattina ha salutato i giocatori in prestito che non saranno riscattati e tra questi c'è anche l'angolano.

Quelle che erano le cifre

I neroverdi hanno deciso di non attivare per lui il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro e di rispedirlo così al mittente viola. Per lui a Reggio Emilia 14 presenze e un solo gol in 6 mesi, dopo una prima tragica parte di stagione con il Pisa.

E ora?

Adesso ci sarà da capire cosa ne vorrà fare la Fiorentina. La soluzione più probabile è un altro prestito. Il suo contratto scade nell'estate del 2027.