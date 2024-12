FOTO: L'eloquente prima pagina di Olè: 'Chin Chino'. Tutte le avvisaglie del ritorno a casa di Martinez Quarta

Nel giorno di Natale in casa Fiorentina lo scossone è arrivato sul fronte Lucas Martinez Quarta: il ‘Chino’ sembra essere ad un passo dal ritorno a casa, al River Plate, club in cui è cresciuto e si è affermato fino a guadagnarsi il salto in Europa.

Ritorno in Argentina molto vicino

Il difensore classe 1996, come vi abbiamo raccontato anche stamani , sembra ormai vicinissimo a tornare in Argentina, dopo un inizio di stagione negativo con la Fiorentina ed aver ormai perso il posto in maglia viola, chiuso da Ranieri e Comuzzo.

La prima pagina di Olè

Eloquente la prima pagina del quotidiano Olè, che titola ‘Chin Chino’, aggiungendo, ‘Il River brinda’ e scrivendo di come il club argentino non abbia passato il Natale a brindare ma a trattare per riportare al Monumental il calciatore della Fiorentina. Martinez Quarta farebbe coppia con German Pezzella, ex viola ed anche capitano della squadra gigliata negli scorsi anni. Attesi sviluppi nei prossimi giorni, se non ore.