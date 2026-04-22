VIDEO: La posa dei gradoni della Fiesole. Funaro: "La nuova Curva arriverà a ridosso del campo"
Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha fatto visita al cantiere dello stadio Artemio Franchi anche per documentare la vera novità di questi giorni; infatti è iniziata la posa dei gradoni della nuova Fiesole.
“E' cominciata la posa”
“I lavori allo stadio vanno avanti - ha detto la prima cittadina - gli operai hanno già cominciato a posare i gradoni della Fiesole”.
“Curva arriverà fino a bordo campo”
E anche: “La parte davanti in questo è tenuta libera per le gru e per il montaggio, quando sarà completata la parte alta, la curva arriverà fino a bordo campo e ci sarà la possibilità di avere le sedute fino in fondo. I lavori vanno avanti secondo quanto stabilito dal cronoprogromma”.
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