VIDEO: La posa dei gradoni della Fiesole. Funaro: "La nuova Curva arriverà a ridosso del campo"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha fatto visita al cantiere dello stadio Artemio Franchi anche per documentare la vera novità di questi giorni; infatti è iniziata la posa dei gradoni della nuova Fiesole.

“E' cominciata la posa”

“I lavori allo stadio vanno avanti - ha detto la prima cittadina - gli operai hanno già cominciato a posare i gradoni della Fiesole”.

“Curva arriverà fino a bordo campo”

E anche: “La parte davanti in questo è tenuta libera per le gru e per il montaggio, quando sarà completata la parte alta, la curva arriverà fino a bordo campo e ci sarà la possibilità di avere le sedute fino in fondo. I lavori vanno avanti secondo quanto stabilito dal cronoprogromma”.