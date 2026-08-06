Morabito: “A Firenze Mastantuono dovrà reggere la pressione, ha lasciato troppo presto l’Argentina. Alajbegovic non pronto per la Juventus”

Il procuratore Vincenzo Morabito è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di Mastantuosono alla Fiorentina ma non solo, trovando anche il modo per commentare l’acquisto di Alajbegovic da parte della Juventus.

‘Non è facile dimostrare in Europa

“Mastantuono alla Fiorentina? È andato troppo presto via dall’Argentina, non ha avuto pazienza, le famiglie spingono per monetizzare, vedi anche Prestianni al Benfica, poi questi giocatore arrivano in Europa, devono dimostrare ed è difficile. Il passaggio dal River Plate al Real Madrid è stato troppo grande”.

‘Vedremo se Mastantuono reggerà la pressione. Alajbegovic…’

“Ora vedremo cosa Mastantuono riuscirà a fare alla Fiorentina, ma già il fatto che ci si aspetta molto da lui significa che avrà pressione e vedremo se saprà sopportarla. Alajbegovic alla Juventus? Non mi fa impazzire, è un giocatore che è stato offerto per tutto il mese di giugno e luglio in giro per l’Europa ma nessuno ci è cascato. Ha mezzi e numeri ma non è pronto per la Juventus e andrà a fare la riserva di Yildiz. Non vedo altre collocazioni possibili per lui”.