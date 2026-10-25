Amoruso: "Non riesco a trovare note positive oggi. Come è possibile che l'Inter avesse più energie della Fiorentina?"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina ed oggi opinionista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro l'Inter, l'ennesima di una stagione fin qua allucinante.

Sul match

Queste le sue parole, analizzando il match: “Il risultato finale è giusto, brucia perché arriva nei minuti di recupero. Nel primo tempo la squadra si era difesa bene, tenendo il ritmo dell'Inter, mentre nella ripresa abbiamo rinunciato a giocare dopo il vantaggio, chiudendoci dietro”.

“Perché l'Inter correva più della Fiorentina?”

Spazio ad una riflessione anche sui cambi di Vanoli: “I cambi non mi sono per niente piaciuti: se affronti l'Inter non puoi pensare di chiuderti ancora di più inserendo altri difensori, abbassi troppo la squadra. Inoltre, Non capisco come mai come l'Inter, che ha avuto la Champions, corresse più della Fiorentina”.

“Sono molto preoccupato”

Amoruso ha poi chiosato: “Inizio a essere davvero molto preoccupato: dopo otto giornate la situazione mi sembra solo peggiorata. In questo momento fatico a trovare note positive”.