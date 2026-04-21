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Ma De Gea è stato ammonito oppure no? La bizzarra vicenda trova un punto nel comunicato del Giudice Sportivo

Redazione /
Ndour De Gea Gudmundsson

Non risulta nel comunicato del Giudice Sportivo l'ammonizione a David De Gea nel posticipo di ieri tra Lecce e Fiorentina

La decisione del GS

Il portiere viola, contrariamente a quanto sembrava inizialmente dalla diretta della partita, non è stato sanzionato con il cartellino giallo per perdita di tempo al 76' della partita. 

Nessun giallo

Questo quanto si evince dal comunicato del Giudice Sportivo. Nessun giallo, dunque, per il portiere viola, più volte stuzzicato dal Via del Mare per le perdite di tempo. 

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