Così è se mi pare... Non sarà mica che a Vanoli fanno vedere partite virtuali?

“La Fiorentina ha fatto una grandissima partita”: il commento di Paolo Vanoli al termine di Inter-Fiorentina mi ha fatto sorgere un sospetto. Vuoi vedere che Dazn mi ha trasmesso una partita virtuale, creata da qualche intelligenza artificiale? Del resto, ormai si possono generare immagini, audio e video di ogni tipo, e attori del calibro di Cate Blanchett, George Clooney, Meryl Streep e Tom Hanks si sono già mossi per tutelarsi contro l'uso improprio della propria immagine. Siamo a un passo dai film con interpreti digitali. Per questo mi sono detto: non è che Dazn mi ha propinato una simulazione al computer, visto che io questa “grandissima partita” della Fiorentina proprio non l'ho vista?

I numeri stavolta raccontano molto

Così sono andato a dare un'occhiata ai numeri, che magari non dicono tutto ma raccontano molto. Possesso palla della Fiorentina al 36,7%. E fin qui.... Ma passiamo alle occasioni da gol create: Fiorentina 4, Inter 26. Parate di De Gea 9, interventi di Provedel 1. Cross: Fiorentina 7, Inter 38. Calci d'angolo: Fiorentina 1, Inter 6. Tiri totali: Fiorentina 7, Inter 33; di cui in porta 2 per i viola e 11 per i nerazzurri. Preciso che ho consultato i dati ufficiali pubblicati sul sito della Fiorentina. Inoltre i viola hanno avuto dalla loro la buona sorte (due traverse colpite dall'Inter) e la distrazione dell'arbitro che non ha visto il fallo da rigore di Viery.

Aggiungo che i viola vantano la peggior difesa del campionato, con 19 gol subiti in 8 gare e una media di mezzo punto a partita. Roba da film dell'orrore, calcistico s'intende. Ma Vanoli vede sempre buone prove della squadra e, contro l'Inter, è riuscito a vederne addirittura una grandissima.

Il dubbio

Il dubbio mi assale: non sarà mica che è a lui che fanno vedere partite virtuali?

A pensarci bene, peggiori delle prestazioni dei viola in campo ci sono solo le dichiarazioni del loro allenatore.