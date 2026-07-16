La Fiorentina fa incetta anche di cessioni: una bella azione di sfoltimento con tanto di cesoie
Arrivi da una parte e una bella azione di sfoltimento, con tanto di cesoie, dall'altra. Sono ben quattro le cessioni impostate dalla Fiorentina nel corso delle ultime ore.
Moreno
La più importante sotto tutti i punti di vista è quella di Matias Moreno. Per lui è già stato trovato un accordo col Wrexham per l'acquisto a titolo definitivo sulla base di 8,5 milioni più il 50% della futura rivendita garantitosi dalla Fiorentina. Il calciatore dovrà prendere una decisione finale su questo trasferimento.
Richardson e Gosens
Intanto Amir Richardson è in procinto di andare al Le Havre in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Robin Gosens è dello Schalke 04 con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato a 2,5 milioni. La condizione alla quale scatterà l'obbligo la potete leggere QUI.
Valentini
Infine c'è Nicolas Valentini in procinto di andare al Gremio, che è pronto ad accoglierlo pagando 3,5 milioni di euro ai viola.