"Il budget c'era anche in passato, la differenza sta tutta nel come viene investito. Mercato pazzesco, ma..."

Il giornalista di Sportitalia Luca Cilli ha espresso la propria opinione sulla roboante estate viola nel suo editoriale per il sito web dell'emittente televisiva.

Investimenti lungimiranti

“La Fiorentina sta portando avanti un mercato pazzesco e i soldi spesi (o investiti, fate voi) non c’entrano nulla. - scrive il giornalista in apertura -Per carità, i complimenti alla proprietà vanno fatti perché sta permettendo al management di potersi muovere con una certa agilità grazie all’importante budget messo a disposizione. La differenza sta tutta nel come vengono investiti. E a differenza del passato a questo giro, almeno a oggi, la sensazione è che sono stati spesi nel modo giusto e per i calciatori giusti per avviare un progetto che comunque avrà bisogno di tempo”.

Entusiasmo alle stelle

Cilli prosegue poi soffermandosi sull'ultimo acquisto viola: “Mastantuono dal Real Madrid, con annesso entusiasmo al suo arrivo (sorvoliamo sull’outfit mostrato dal calciatore…da brividi), è l’ultimo innesto di un certo livello in ordine cronologico. Giovane, talentoso, di qualità: Firenze può essere la realtà giusta per far vedere con continuità quel talento che in tanti gli hanno sempre riconosciuto”.

Diverse incognite

Non so da sottovalutare però le incognite che questa rosa si porta dietro: “In città c’è tanto entusiasmo, ed è giusto. Il mercato impone grandi obiettivi e traguardi ambiziosi. Però occhio, perché la Fiorentina è una squadra giovane e che avrà bisogno di tempo per esprimere il potenziale. Jimenez deve scrollarsi di dosso gli ultimi tempi complicati in Inghilterra, Valdepenas è un semi-esordiente, Viery e Oulai tutti da testare in A. In avanti Pellegrino è in arrivo dal Parma, gli farà spazio Piccoli. La staffetta fra i due è pronta, poi molto dipenderà dalla permanenza o meno di Kean. A prescindere la Fiorentina stuzzica tantissimo, alla pari del Como”.