Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sulla finale persa dalla Fiorentina ad Atene: "La UEFA inventi la coppa per il nono posto, o cambi formula e premi le due finaliste, perché altrimenti non vedo come potremo mai vincere. La Conference League sta diventando il nostro deprimente giorno della marmotta.

Alla fine in campo c'era un solo attaccante, e non era il nostro. Ma niente succede per caso. Senza sincerità e ambizione vera non si vince. Non vince nessuno. Non ha mai vinto nessuno. Con le bocche larghe non si vince. Con il dividere la città non si vince. Con il populismo non si vince.

Questo pubblico, che l'anno scorso ha riempito due stadi, a Roma e a Praga, per vedere due sconfitte, meritava un piccolo atto di riconoscenza. A gennaio. Non l'ha avuto. E, a occhio, non l'avrà mai".