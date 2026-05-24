Calabrese: "Paratici e Ferrari non si possono toccare, tutto il resto sì. Dall'allenatore a un nuovo possibile manager"

In un articolo su La Repubblica - Firenze, il giornalista Giuseppe Calabrese ha parlato anche del futuro societario della Fiorentina e non solo.

Le parole di Calabrese

“La ricostruzione, però, deve passare anche da alcuni asset societari. Ferrari e Paratici non si toccano, tutto il resto invece si può rinnovare. Voltare pagina non è mai facile, ma stavolta è necessario. Ci sono troppi punti interrogativi sulla stagione della Fiorentina”.

Il futuro

“Alla nuova Fiorentina serviranno un allenatore, parecchi giocatori e magari anche un altro manager. E servirà anche una valutazione dello staff medico-sanitario. Tutte cose che Paratici e Ferrari affronteranno insieme alla famiglia Commisso nel summit americano in cui verrà delineato il nuovo progetto. Senza dimenticare lo stadio. Il Franchi è un altro degli asset fondamentali per il rilancio, ma qui la società viola può fare ben poco: è tutto nelle mani di Palazzo Vecchio”.