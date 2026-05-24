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A breve la scelta sull'allenatore, ma la strada è tracciata. Paratici e un no a un profilo specifico di tecnico

Redazione /
Paolo Vanoli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Come riporta il Corriere dello Sport, la prossima settimana la Fiorentina sceglierà l'allenatore per la prossima stagione (LEGGI QUI). 

Strada tracciata

Come scrive il quotidiano, nei piani del club c’è la volontà di iniziare la stagione con un tecnico affidabile e che metta d’accordo tutti. In casa viola non sarà presa in considerazione l’idea di puntare su un nome esotico, giovane, rischioso.  

Futuro

Per questo, una volta che il Sassuolo avrà chiuso la stagione la Fiorentina potrà pensare più concretamente all’ipotesi Grosso, ma resiste anche l'ipotesi della conferma di Vanoli. Saranno giorni di intensa riflessione per arrivare finalmente a capo della questione.

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