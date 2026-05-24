Ecco quando la Fiorentina avrà il suo nuovo allenatore. Grosso sotto contratto, ecco cosa chiede il Sassuolo
La Fiorentina avrà il nome del suo nuovo allenatore entro la fine della prossima settimana. E' quanto scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che spiega come dopo qualche giorno di pausa, i dirigenti viola prenderanno la loro scelta in merito al prossimo allenatore.
Preferenze
La società viola vorrebbe confermare la fiducia a Paolo Vanoli e per farlo il club gigliato ha a proprio favore un’opzione valida fino al 30 maggio per rinnovare il suo contratto di un altro anno.
Situazione in casa Sassuolo
L'alternativa in cima alla lista al momento resta Fabio Grosso, che è ancora sotto contratto con il Sassuolo. Come riporta il quotidiano, però, davanti a un conguaglio o a un giocatore Carnevali non farà muro.
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