De Santis: "Beltran-River Plate siamo ai dettagli, Oso alla portata della Fiorentina. Viery? Da capire se è già pronto"

Il procuratore Lorenzo De Santis, molto vicino alle vicende del calcio sudamericano, ha parlato a Lady Radio commentando alcune trattative di mercato che riguardano la Fiorentina.

‘Trattativa molto ben avviata per Beltran al River Plate’

“Beltran-River Plate si è sbloccata, anche perché è saltata la possibilità di un ritorno di Giovanni Simeone. Beltran era perplesso anche perché pensava di non essere la prima scelta assoluta, invece il Vikingo si è convinto. Ci sono da sistemare alcuni aspetti ma la trattativa è molto ben avviata”.

‘Prezzo di Oso è assolutamente trattabile per la Fiorentina’

“Oso non occupa posto da extracomunitario e a sinistra la Fiorentina qualcosa deve fare. Parisi è infortunato gravemente, Gosens non è più centrale. Ha un prezzo assolutamente trattabile, speriamo che la Fiorentina riesca a fare anche operazioni di questo tipo, perché il mercato è mediamente caro".

“Di Viery me ne parlano bene, come giocatore forte con un margine importante, che è passato a fare il centrale dopo aver iniziato da laterale sinistro. Da capire se sia subito pronto oppure avrà bisogno di tempo per ambientarsi".