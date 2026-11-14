Mourinho studia Mastantuono. La scelta Fiorentina e il controllo del Real Madrid

Franco Mastantuono cresce nella Fiorentina e il Real Madrid osserva. Le prestazioni dell’argentino stanno alimentando le valutazioni sul suo possibile inserimento nella squadra di José Mourinho per la stagione 2027/28. Una decisione ancora da prendere, mentre il prestito in viola proseguirà fino a giugno 2027.

A Firenze Mastantuono ha trovato responsabilità e spazio. In campionato è sceso in campo in tutte le prime undici giornate. La tripletta contro il Venezia e il gol decisivo contro il Sassuolo rappresentano i momenti più evidenti di un percorso che il club proprietario del cartellino segue con attenzione.

La scelta viola e il controllo del Real

In estate Mastantuono aveva attirato l’interesse di diversi club tra Italia e Inghilterra e il River Plate ha cercato, evidentemente senza esito, di riportarlo in Argentina, soluzione che il Real ha scartato per favorirne l’adattamento al calcio europeo.

Fabio Grosso gli aveva illustrato il ruolo previsto nel suo progetto, fattore questo che ha avuto un certo peso nella scelta del giocatore di venire in Toscana. Il successivo cambio in panchina non ha interrotto il percorso di Mastantuono, che però è chiamato a consolidare il proprio rendimento.

L’operazione è stata impostata come prestito senza diritto di riscatto, lasciando al Real Madrid il controllo sul futuro del giocatore.

Mourinho dovrà valutare il suo spazio

Il nodo sarà proprio questo: capire quale ruolo potrebbe avere Mastantuono a Madrid. Mourinho sarà centrale nella valutazione della sua maturazione, della continuità e del contributo senza pallone. Aspetti sui quali l’esperienza italiana può incidere.

Prima delle scelte sul futuro, però, c’è una stagione da completare. La Fiorentina gli sta offrendo l’occasione di crescere e diventare protagonista.