Ndour e la calma di un lord inglese nel circolo del bridge, Atta è il prezzemolo della Fiorentina
In gol Gudmundsson, Kean, Ranieri, Ndour: pare un tabellino della stagione scorsa, ma la realtà è assai diversa. Fortunatamente.
Rigenerata
Bene tutti i nuovi. Alcuni brillanti, altri un po’ meno ma comunque positivi. La prima partita ufficiale ci consegna una Fiorentina rigenerata rispetto al recente passato.
Voti e giudizi
JOAO MARIO: 7 Progressioni da ala con assist e traversa. Il guizzante Giugliano gli crea qualche grattacapo.
NDOUR: 6,5 Si vede a tratti, segna con la calma di un lord inglese al circolo del bridge.
ATTA: 7 Come il prezzemolo lo trovi ovunque a dare “sapore” alle azioni viola.
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