I festeggiamenti per la promozione in Serie D sono ormai un lontano ricordo. Il Tuttocuoio perde il suo allenatore (che è un ex viola)

La pessima stagione del suo Tuttocuoio, che al momento è ultimo nel girone D di Serie D a soli 7 punti, non poteva che portare all'epilogo della separazione. Dopo aver portato il club toscano dall'Eccellenza alla Serie D il tecnico questo pomeriggio ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Stiamo parlando dell'ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano, che quest'oggi ha deciso di concludere anzitempo con le dimissioni il rapporto con il club pisano, diventato piu che turbolento negli ultimi mesi.

Nonostante lo storico ritorno in Serie D il rapporto tra le parti era tutt'altro che sereno

L'ex viola era stato esonerato il 14 ottobre salvo poi essere richiamato poco più di un mese dopo, il 18 novembre. Allora la squadra neroverde aveva 4 punti, ma in questo lungo lasso di tempo le cose sono cambiate di poco. La dirigenza - o meglio, la presidente Paola Coia - ha accettato le dimissioni del trainer, ed è ora attesa per il suo sostituto.