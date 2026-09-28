La Juventus rivoluziona il settore scout e mette nel mirino il fiorentino Michele Fratini! Una risorsa che i viola...

Giovanni Carnevali e Frederic Massara stanno provando a ricostruire la Juventus partendo dalle fondamenta. L’obiettivo dei due dirigenti è rimettere mano al settore giovanile e all’area scouting, dove potrebbe trovare spazio anche un nome molto conosciuto a Firenze.

Nel mirino della Juve

Come riporta TuttoJuve.com, nel mirino del club bianconero è finito infatti Michele Fratini, scout e intermediario fiorentinissimo, sempre attento ai giovani talenti che sbocciano nel territorio toscano, ma soprattutto su quello nazionale ed internazionale. Non è un caso che il suo nome stia circolando in orbita Juventus: Fratini è stato premiato come miglior talent scout italiano nel 2022, 2023 e 2024, mentre nel 2025 e nel 2026 ha ricevuto il riconoscimento di miglior talent scout internazionale.

Quel consiglio non ascoltato…

Come raccontato dallo stesso Fratini e ribadito da Giancarlo Antognoni nel suo libro “Una vita da Dieci”, a quel tempo dirigente viola, fu lui a suggerire alla Fiorentina il nome di Marcus Thuram prima che il francese diventasse uno degli attaccanti più forti in Italia. Quello di Thuram non è però l’unico nome di grande rilievo che il talent scout fiorentino ha suggerito alla società viola: tra i talenti da lui segnalati ci sono anche Nuri Sahin, indicato a Pantaleo Corvino quando il turco aveva appena 16 anni, e Mesut Özil. Consigli che, purtroppo, non divennero vere e proprie trattative.

Rimpianto viola?

Un profilo così legato a Firenze, ma con un curriculum internazionale di primo livello, avrebbe potuto rappresentare una risorsa proprio per la Fiorentina. Invece Fratini potrebbe finire a Torino al servizio dei rivali bianconeri, ai quali potrebbe riservare quei consigli che a Firenze non sempre sono stati ascoltati.