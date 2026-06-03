Malusci: "Nessun problema De Gea, i portieri sono già definiti. Commisso? Scontato, troppi ringraziamenti"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “L'intervento di Commisso è stato piuttosto scontato. Sono tutte parole belle, ovviamente… Ma non sono d'accordo sulla parte dei ringraziamenti. Se c'era qualcuno da ringraziare, era solo Vanoli. E i tifosi”.

“Ringraziamenti ingiusti, è stata un'annata fallimentare”

“Non trovo giusto ringraziare chiunque, in fondo è stata una stagione fallimentare. Poi la Fiorentina ha sì raggiunto i suoi obiettivi, ma erano diversissimi da quelli di inizio anno. Avrei voluto sentir parlare di ripartenza, mettendo un punto su quello che è stato e portando il club dove merita. L'annata è stata davvero brutta”.

“Portieri da confermare. Martinelli? Ancora in prestito”

Su De Gea: “Titubanze? Nessun dubbio su di lui. La lista dei portieri è già definita: lui è confermatissimo, così come Lezzerini terzo. Martinelli? Opterei per una nuova esperienza in prestito. In caso ci fossero problemi sull'ingaggio dello spagnolo, andare a prendere un altro portiere significherebbe ignorare il potenziale di Martinelli. Vorrebbe dire non puntarci”.