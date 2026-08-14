Grosso pronto a lanciare Mastantuono in corsa. Pellegrino assente, ecco perché

E' tutto pronto per la prima stagionale della Fiorentina. Grosso studia gli ultimi dettagli della formazione titolare che scenderà questa sera in campo al Franchi per sfidare il Benevento.

Un assente

Non ci sarà il neoacquisto Mateo Pellegrino, alle prese con alcuni problemi con il transfer, nonostante l'ufficialità già acquisita dall'affare.

Davanti

Titolare dunque Moise Kean, che sarà supportato da Gudmundsson e Atta, nonostante le condizioni di quest'ultimo siano da verificare. Mastantuono pronto a subentrare a partita in corso per ricevere anche il primo vero abbraccio del Franchi e di Firenze.