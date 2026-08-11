"I dubbi per Mastantuono sono sulla formula. Ma la Fiorentina ha una filosofia diversa, ottimo mercato"

Sulla situazione attuale della Fiorentina e sul mercato, l'ex difensore Mauro Meluso è intervenuto a Sky Sport: “Mi sta piacendo molto l'operato della società, soprattutto perché sta puntando su tanti calciatori giovani. L'estate scorsa erano stati fatti acquisti di richiamo, poi la stagione è stata molto negativa; stavolta è una rosa costruita secondo filosofia diversa”.

“Dubbi per Mastantuono? La formula…”

Su Mastantuono: “Mi tengo qualche dubbio. Il ragazzo è un grande talento, è un valore per tutto il calcio italiano. Ma la formula del prestito secco è una perplessità, il cartellino non appartiene in alcun modo alla Fiorentina. Non cancella il fatto che alla società vadano fatti i complimenti per questo mercato, davvero di alto livello”.

“Tanti ragazzi interessanti. Complimenti a Paratici”

Sui nuovi arrivati: “In Atta ci credo parecchio, l'Udinese è brava a trovare giocatori di grande valore. Anche Oulai e Valdepenas sono elementi molto interessanti. Complimenti a Paratici per quanto fatto finora, la Fiorentina è completa e organizzata”.



Credo molto in Atta, arrivato dall'Udinese, una società che spesso lavora lontano dai riflettori ma riesce continuamente a individuare giocatori di valore. Tra gli elementi più interessanti inserisco anche Oulai, oltre al giovanissimo Valdepenas, un calciatore versatile che può essere utilizzato sia come difensore centrale sia come terzino. Voglio fare i complimenti a Paratici per quanto fatto sul mercato: la Fiorentina è riuscita a costruire una rosa davvero completa e ben organizzata