Mauro: "Spero nella Fiorentina tra le grandi. Avevo un debole per Barone, ora auguro il meglio a Paratici e Grosso"

La Fiorentina sta lavorando bene sul mercato, costruendo una squadra competitiva e di tutto rispetto. La volontà è quella di cancellare al più presto i fantasmi dell'ultima annata e tornare su altri piani. Se n'è accorto anche Massimo Mauro, ex calciatore e simbolo della Juventus particolarmente indigesto ai cuori viola.

“Spero la Fiorentina vada nel giro delle grandi”

Ecco cosa ha detto a Gazzetta.it: “L’Inter e il Napoli sono molto più avanti della Juventus. I bianconeri giocheranno con Roma, Como e Milan per il terzo, quarto e quinto posto. Spero si inserisca nel giro anche la Fiorentina”.

“Avevo un debole per Barone, ora…”

“Ho speranze sui viola, anche se quando cambi molto c’è bisogno di tempo. Avevo un debole per Barone e adesso auguro il meglio alla coppia Paratici-Grosso”.