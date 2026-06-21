Super colpo della Carrarese! I gialloblù "pescano" in casa dei campioni d'Europa!
La Carrarese è vicinissima ad acquistare un giovane prospetto del PSG. Si tratta del mediano franco-marocchino Yanis Khafi, uno dei leader della squadra giovanile parigina.
Obiettivi importanti
La squadra toscana, allenata da quest'anno dal fiorentino Cioffi, sembra voler fare sul serio e puntare ai play off nella prossima stagione di Serie B, dopo averli accarezzati nell'ultimo campionato.
Il nuovo arrivato
Secondo Sky Sport la trattativa per il mediano cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain sarebbe prossima alla chiusura. Classe 2006, dotato di fisicità ma anche buona tecnica, è stato capitano del PSG in Youth League.
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