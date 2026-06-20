Harder si prepara a raggiungere Galloppa: per lui un'altra esperienza in prestito in Serie B

Jonas Harder, centrocampista classe 2006 della Fiorentina, è pronto ad una nuova esperienza in Serie B: secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, il giocatore è pronto ad accasarsi al Modena in prestito per la stagione 2026 - 2027.

Harder nella passata stagione ha trovato una buona continuità nel Padova, mettendo a frutto 26 presenze, impreziosite anche da un gol, aiutando con prestazione spesso positive i biancoscudati a mantenere la categoria senza troppi affanni.

Al Modena, Harder ritroverà colui che è stato suo allenatore nella Fiorentina Primavera, ossia Daniele Galloppa: è presumibile infatti che quello del classe 2006 sia un profilo richiesto dallo stesso tecnico, che in Primavera ha sempre ritenuto il giovane centrocampista italiano uno dei suoi fedelissimi. Per Harder invece si apre la possibilità di mettersi in gioco in un ambiente nuovo, potendo continuare la sua crescita sotto gli occhi dell'allenatore che più di tutti ne conosce e ne apprezza le qualità.