Valentini saluta la Fiorentina senza nemmeno un minuto giocato. La percentuale a favore del club viola

L'avventura di Nicolas Valentini alla Fiorentina è finita. O forse si potrebbe dire che non è mai iniziata, visto che in un anno e mezzo in viola non ha mai esordito. Ha trascorso la maggior parte del tempo in prestito al Verona, ora è ufficiale l'addio.

Valentini dice addio alla Fiorentina… senza giocare

Il centrale difensivo argentino è un nuovo giocatore del Deportivo Alaves. Il trasferimento arriva a titolo definitivo, con un contratto triennale. Valentini lascia la Fiorentina per poco meno di 3 milioni di euro.

La futura rivendita sorride al club viola

Ma non è tutto, c'è una clausola che sorride al club viola. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina mantiene un 40% sulla futura rivendita di Valentini, qualora lasciasse l'Alaves.