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UFFICIALE: Valentini lascia la Fiorentina a titolo definitivo e vola in Spagna

Redazione /
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Mancava solo l'ufficialità, e adesso è arrivata: Nicolas Valentini è un nuovo calciatore dell'Alaves. Il difensore argentino, che con la Fiorentina non ha mai esordito dal suo arrivo nel 2025, passa a titolo definitivo al club spagnolo. 

Addio definitivo

Dopo due prestiti al Verona e il mancato ritorno in Sudamerica, dunque, per Valentini si prospetta una nuova avventura in Europa e stavolta senza possibilità di ritorno. 

Contratto di 3 anni

Un'operazione importante messa a segno da Paratici, per un calciatore che a Firenze è sempre stato e resterà un mistero. Valentini ha firmato fino al 2029 col club iberico.

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