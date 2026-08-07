UFFICIALE: Valentini lascia la Fiorentina a titolo definitivo e vola in Spagna

Mancava solo l'ufficialità, e adesso è arrivata: Nicolas Valentini è un nuovo calciatore dell'Alaves. Il difensore argentino, che con la Fiorentina non ha mai esordito dal suo arrivo nel 2025, passa a titolo definitivo al club spagnolo.

Addio definitivo

Dopo due prestiti al Verona e il mancato ritorno in Sudamerica, dunque, per Valentini si prospetta una nuova avventura in Europa e stavolta senza possibilità di ritorno.

Contratto di 3 anni

Un'operazione importante messa a segno da Paratici, per un calciatore che a Firenze è sempre stato e resterà un mistero. Valentini ha firmato fino al 2029 col club iberico.