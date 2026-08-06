Valentini lascia la Fiorentina e va in Spagna. Trattativa chiusa: i dettagli

Il difensore classe 2001 Nicolas Valentini non fa parte del progetto tecnico della Fiorentina… o meglio, non ne ha mai fatto parte. Dopo due prestiti al Verona, il difensore argentino è pronto a cambiare casacca, e andrà in Spagna.

Valentini in Liga

È fatta per il suo passaggio all'Alaves, club di Liga, la prima divisione del calcio spagnolo. Dopo la sfumata opzione ritorno in Sudamerica al Gremio, il calciatore viola passa in terra iberica. Lo riferisce il giornalista argentino Ariel Ugt su X.

La formula

Il trasferimento di Nicolas Valentini in Spagna avverrà a titolo definitivo. Il difensore scuola Boca Juniors lascerà così la Fiorentina senza aver nemmeno mai debuttato in maglia viola.