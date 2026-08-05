Il mercato degli esuberi: Le richieste per Valentini dopo il no al Brasile. Ma da Sottil a Nzola tutto tace

Mentre l'attenzione dei tifosi della Fiorentina è tutta, o quasi, concentrata sull'affare Mastantuono, il club viola sta provando a piazzare altrove qualche giocatore in esubero.

Valentini

Valentini, che ha fatto naufragare la trattativa con il Gremio, ha richieste in Spagna (Alaves) e Inghilterra (Sheffield United). L'obiettivo in questo caso è portare a casa almeno tre milioni di euro per la sua cessione, quelli che avrebbe garantito proprio il Gremio.

Fabbian e Brescianini

Fabbian è in sospeso con la Lazio che potrebbe prenderlo in prestito, mentre Brescianini, riscattato anche lui al termine dello scorso campionato, può essere la contropartita giusta per arrivare a Thorstvedt.

Tutto tace

Tutto tace sugli altri come Sottil, Nzola e Barak, ritornato alla base dopo che è saltato all'ultimo momento il trasferimento all'Apoel Nicosia.