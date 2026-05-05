Corriere Fiorentino: Paratici non chiude a Vanoli...ma intanto tiene vive altre piste

Due pagine dedicate dal Corriere Fiorentino alla partita giocata dai viola all'Olimpico ieri sera.

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Pezzo d'apertura è: “Un'umiliazione Capitale”. Sommario: “Fiorentina travolta dalla Roma e mai in partita all’Olimpico Il palo del debuttante Braschi e la sconfitta della Cremonese uniche note liete della serata: per la salvezza aritmetica basterà prendere un punto con il Genoa domenica prossima”. In taglio basso: “Ma Paratici non chiude a Vanoli: “Si vedrà”. Sottotitolo: ”Il ds sul futuro: “Con il mister parleremo presto”. E intanto tiene vive altre piste". Di spalla il commento: “Adesso serve un bagno di realtà”.

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Qui troviamo le pagelle: “Il solito De Gea unico a salvarsi”.