Chi allena la Roma? Dalla Turchia rimbalzano l'interesse giallorosso per Montella e così spunta Sarri: "Verrebbe di corsa"

Continuano i casting della Roma per cercare un nuovo allenatore dopo l'esonero di Ivan Juric. I dirigenti chiedono calma all'ambiente e tempo per riflettere, con la ripresa degli allenamenti fissata per giovedì mattina.

Il più vicino sembrava essere Vincenzo Montella, attuale CT della Turchia. Ma proprio dalla Turchia si è fatto sentire uno dei portavoce della nazionale, smentendo di fatto la notizia con un netto: “Non esiste”.

E così in corsa entra anche Maurizio Sarri, a lungo accostato alla Fiorentina. Secondo Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport: “Sarri verrebbe di corsa alla Roma. Lui non è nato a Roma è un toscano no, lui guarda l’aspetto professionale e basta. Chiaramente quante persone abbiamo sentito che avevano dei dubbi su Mancini che aveva allenato e giocato alla Lazio. Figuriamoci con Sarri che l’ha allenato poco fa. Io parlo di reazione della tifoserie, ecco. Non parlo del professionista perché secondo me Sarri fa giocare benissimo le sue squadre”.