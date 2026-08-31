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Si allontana il ritorno di Torreira. Resiste fino alla fine Thorstvedt, ma prima la Fiorentina deve cedere

Redazione /
Lucas Torreira
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Con tutta probabilità non ci sarà un ritorno alla Fiorentina di Lucas Torreira, dopo che l'allenatore del Galatasaray Buruk ha intimato la società di bloccarne la cessione, considerando l'uruguaiano centrale nel suo progetto sportivo. 

Ancora Thorstvedt

E così la Fiorentina è pronta a provarci ancora per Kristian Thorstvedt del Sassuolo, promesso sposo viola da inizio mercato ma mai arrivato a Firenze. La società viola tenterà un nuovo assalto per il norvegese. 

Serve cedere

Come riporta tuttomercatoweb.com, il suo arrivo sarebbe comunque legato alla possibile cessione di Mandragora. Senza una partenza, in mezzo si rimarrà così. Il tempo stringe. 

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