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Colpo a sorpresa della Juventus: bruciata la concorrenza per un talento che piaceva anche alla Fiorentina

Redazione /
Kerim Alajbegovic
Kerim Alajbegovic
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Dopo quelli piazzati da Fabio Paratici nelle scorse settimane, stavolta il colpo a sorpresa lo fa la Juventus e si tratta di un calciatore per il quale anche la Fiorentina aveva chiesto informazioni.

Concorrenza bruciata

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il club bianconero ha trovato l'accordo col Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic, talento bosniaco protagonista al Mondiale. Su di lui c'era anche l'Atalanta, ma la Juventus ha bruciato la concorrenza con un'offerta di 33 milioni più 7 di bonus. Mancano solo gli ultimi dettagli, poi il classe 2007 sbarcherà a Torino. 

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