Ceduto Garnacho il Chelsea fa la voce grossa per Alajbegovic: ecco la prima offerta dei Blues

Secondo quanto riporta su X il giornalista Fabrizio Romano, il Chelsea fa sul serio con una prima offerta per Kerim Alajbegović, calciatore accostato anche alla Fiorentina, e ha superato i club italiani per l'esterno bosniaco del Bayer Leverkusen. Il Chelsea ha infatti ceduto Garnacho all'Aston Villa, liberando così un posto sulle ali.

La palla passa al giocatore

Adesso sta al classe 2007 Alajbegović decidere se accettare la proposta dei Blues o dare priorità ad altre opzioni. Dopo l'interruzione della trattativa con l'Atalanta, il futuro del giovane talento del Bayer Leverkusen potrebbe essere in Premier League.