In vista di un mese importante come quello di gennaio, prima tappa per mettere mano alla rosa, la Fiorentina sarà chiamata a fare una valutazione sul futuro di Nicolò Fagioli. Ecco le prospettive per il centrocampista viola secondo TMW.

Periodo nero

Non il migliore dei momenti per Fagioli, che dopo un finale di stagione in crescendo sia per il club che per la Nazionale non sta riuscendo a ritrovare il passo, cedendolo invece a Oulai, sempre più titolare. Alla base di questo calo di rendimento, si legge, ci sarebbe una questione di fiducia: la bocciatura contro il Belgio, partita dove indossava la numero 10 e che lo ha visto uscire all'intervallo, ha avuto il suo peso sulla psiche del centrocampista che, nei piani di Vanoli, dovrebbe essere uno dei punti di riferimento della squadra.

Adesso è il momento

Proprio il mister viola lo ha sempre difeso ed ha scelto, al suo arrivo, di puntare su di lui: non può però essere una fiducia incondizionata, serviranno risposte concrete e già domani a Monza arriva la prima occasione. Il mercato di gennaio si sta avvicinando a grandi falcate e lui non può non essere considerato tra i giocatori da attenzionare: complicato ipotizzare una sua partenza in inverno, ma Oulai scalpita e una svolta è più che necessaria.