Le nuove maglie da casa e trasferta della Fiorentina targate Joma - FOTO FN

Giornata di presentazione ufficiale delle nuove maglie, quella da casa e da trasferta. All'Hotel St Regis Joma, il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina, ha svelato le due principali t-shirt per l'anno del centenario.

In casa

Si trattano di due divise tradizionali, ma con dettagli decisamente innovativi. La prima maglia, rigorosamente viola, presenta un colletto e dei dettagli bianchi sul costato. Inoltre è presente una trama geometrica in viola più scura.

In trasferta

La seconda maglia è invece bianca, con dettagli viola e senza colletto. La scritta Mediacom è presente al centro della t-shirt, nonostante le notizie delle scorse settimane.