Picciotto: "Il viola iconico e un pattern artistico che richiama la città. Lo sponsor Mediacom..."

Francesco Picciotto, nuovo responsabile commerciale del settore marketing della Fiorentina, è intervenuto durante la presentazione della nuova maglia della squadra viola.

Le nuove maglie

“La nuova maglia home sarà disponibile negli store a partire dall'otto di luglio, la maglia away sarà invece disponibile dal 13. Siamo molto felici di cominciare questo nuovo percorso insieme a Joma, che è stato costruito nel tempo insieme ad Alessandro (Ferrari ndr) e al team marketing precedente (Enrico Peruzzo ndr). Abbiamo preservato il colore iconico viola, ma introducendo un pattern artistico, che richiama la città di Firenze”.

Mediacom e Joma

“Io sono arrivato alla Fiorentina il primo di aprile, il sponsor tecnico era già stato scelto. Fin da subito abbiamo cercato la via per rilanciare la connessione fra la maglia home e Firenze. Lo sponsor Mediacom? Non è una domanda da rivolgere a me, ma al direttore generale. Ci siamo confrontati diverse viola con la proprietà per la maglia del Centenario, vi assicuro che c'è la vicinanza."

Il marketing viola

“L'idea è quella di portare contributi che non arrivino solo dal mondo del calcio, ma anche dall'esterno. Io arrivo da un'esperienza in Ferrari, crediamo che i contributi che vengano dall'esterno possano apportare valore allo sviluppo del marketing della Fiorentina”