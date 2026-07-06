Campagna abbonamenti: ecco quando inizieranno le vendite. L'obiettivo della società gigliata...

Il calendario dell'estate viola comincia ad assumere una forma definitiva. Oltre alle date del ritiro e delle amichevoli, La Repubblica ha svelato le tappe della campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027.

Data di inizio

La campagna inizierà lunedì 13 luglio, con il consueto periodo riservato al rinnovo dei vecchi abbonamenti. Come la passata stagione i lavori di restyling del Franchi limiterà il numero di tessere a disposizione. Le tariffe dovrebbero restare invariate rispetto all'annata appena conclusa.

Comunicazioni ed obiettivo

I dettagli della campagna saranno comunicati dal club il 10 luglio: modalità, tempistiche e prezzi ufficiali saranno dunque resi pubblici questo venerdì. L'obiettivo della società viola è quello di superare i 13.478 abbonamenti della scorsa stagione.