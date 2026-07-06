Il grave infortunio che ha condizionato gli ultimi due anni di Dragusin. La scelta cautelativa della Fiorentina

Un evento traumatico ha condizionato le ultime due stagioni di Radu Dragusin. Il difensore centrale che arriverà alla Fiorentina via Tottenham ha subito un grave infortunio ad inizio 2025, ovvero la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Ripartenza faticosa

Ci sono voluti poi sei mesi per poter tornare ad essere abile e arruolabile, ma nel frattempo ha perso molte partite, molti giorni di allenamento con la sua squadra e, quando è tornato ad essere disponibile, è ripartito dalle retrovie, faticando a ritagliarsi un proprio spazio in campo.

Cautela viola

E' dovuta anche a questo accadimento la scelta fatta dalla Fiorentina di puntare al riscatto condizionato alle presenze fatte in campo. Una decisione cautelativa di quello che potrebbe essere un patrimonio tecnico non indifferente (stiamo parlando comunque di 19 milioni complessivi per questo giocatore).