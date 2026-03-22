C’è ancora un Fazzini da sbloccare: la duttilità rara dell’ex Empoli che deve deve essere sfruttata dalla Fiorentina

Se c’è un giocatore della Fiorentina che deve ancora far vedere completamente tutto il suo potenziale e la qualità di cui è dispone è Jacopo Fazzini. L’ex centrocampista dell’Empoli è arrivato per vestire la maglia della squadra viola della quale è sempre tifoso e per giocare sempre di più. Ma, a parte alcune gare da titolare in Conference League e delle comparsate in campionato a gara in corso, in una stagione molto complicata per la Fiorentina, il classe 2003 ha potuto mettersi ben poco in mostra anche nel recente periodo.

Fazzini… soltanto a sprazzi

Eppure la qualità del giocatore è indiscussa: sappiamo bene che all’Empoli l’anno scorso ha provato, nonostante alcuni infortuni, a tirare la carretta quasi da solo con gol e giocate nel tentativo di salvare la squadra azzurra. L’andamento di questa stagione della Fiorentina ha limitato le possibilità di giocare di più, dato che a livello tecnico si è preferito affidarsi in certi momenti a chi ha più esperienza. Fazzini è stato inoltre indisponibile per tanto tempo, e ci ha messo per ritrovare la condizione. Non ha ancora non ha mai segnato in maglia viola pur essendoci andato vicinissimo, come nell’occasione avuta all’ultimo minuto contro il Pisa nel quale ha ritardato la conclusione a porta sguarnita. Ha giocato spesso in Conference League ultimamente da titolare, dandosi da fare ma senza brillare. Ma Fazzini non è assolutamente questo, anzi.

Qualità e duttilità al servizio della squadra

Fazzini rappresenta quella base per un futuro centrocampo ancora da sviluppare. La sua duttilità in fase offensiva, sia da esterno che da trequartista, è più che mai fondamentale nel calcio moderno. Resta soltanto di assistere alla sua crescita in campo. Servirà ancora un po’ pazienza per questo? Chissà se, nel momento in cui la classifica della Fiorentina sarà più sicura e in ottica turnover per la Conference League, il centrocampista viola non possa avere una volta per tutte le possibilità di dimostrare di che pasta è fatto e che su di lui, in prospettiva, si potrà fare grande affidamento.