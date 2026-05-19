Kean ancora con la Fiorentina? Non è fantascienza. Paratici sceglie la via del dialogo e rischia Piccoli

Pensare ad una permanenza di Moise Kean alla Fiorentina non è fantascienza. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport che prova ad immaginare lo scenario più probabile per il futuro del centravanti viola.

Parlare col giocatore

Il diesse Fabio Paratici prima di pensare a un addio vuole provare a parlare con il giocatore per capire quali sono le sue intenzioni. Se lo troverà motivato e interessato, gli proporrà di restare un altro anno per rilanciarsi.

E se dovesse restare…

Anche perché lo stesso Paratici sa che per comprare un centravanti del suo livello ci vuole un budget sostanzioso. Se però dovesse restare, tra gli esuberi finirebbe Roberto Piccoli, arrivato con il pesante zainetto dei 25 milioni costato in estate e di cui non è riuscito a liberarsi.