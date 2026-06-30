Chiesti due anni di carcere ai dirigenti dell'Udinese per la presunta plusvalenza sul trasferimento di Mandragora

La Procura di Udine ha chiesto due anni di reclusione per il presidente dell’Udinese, Franco Soldati, e per il vicepresidente Stefano Campoccia nell’ambito dell’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Udine.

La questione

Al centro del procedimento c’è la plusvalenza legata al trasferimento del centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora dalla Juventus al club friulano. Per la società Udinese, invece, è stata chiesta un’ammenda da 500mila euro.

Le contestazioni

Secondo la Procura, l'operazione avrebbe consentito all'Udinese di contabilizzare una plusvalenza superiore a 3 milioni di euro e di evadere oltre 400mila euro di Ires. Per questo motivo, a Franco Soldati, Stefano Campoccia e all'Udinese vengono contestati, a vario titolo, i reati di falso in comunicazioni sociali, dichiarazione fraudolenta ed evasione fiscale. Nel corso dell'udienza, la difesa di Campoccia ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre le posizioni di Soldati e del club saranno discusse il 15 settembre, data in cui è attesa anche la sentenza del Gup.