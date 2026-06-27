Mandragora scivola al secondo posto nella lista dei preferiti di Italiano: il Besiktas fa un’offerta per un centrocampista del Genoa

Seguito a lungo dalla Fiorentina, quella che arriva potrebbe essere l’estate della cessione di Morten Frendrup da parte del Genoa. Il centrocampista danese infatti nelle ultime ore è tornato al centro del mercato, in uscita, del Grifone. Il centrocampista danese è finito nel mirino del Besiktas dell’ex viola Vincenzo Italiano che, come già dimostrato con Mandragora, sta guardando con attenzione alla Serie A per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica, il nome del giocatore rossoblù è tra quelli seguiti con maggiore interesse dal club turco, superando di fatti per interesse e funzionalità il centrocampista della Fiorentina, che avrebbe individuato in lui uno dei possibili rinforzi per il centrocampo.

Il Besiktas mette sul piatto 20 milioni di euro. Il Genoa ne chiede di più.

Il Genoa attende ora una mossa concreta da parte del club turco, e già nei prossimi giorni qualcosa potrebbe muoversi. Secondo le ultime indiscrezioni il Besiktas sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da circa 20 milioni di euro per provare a convincere il club rossoblù a cedere il danese. Al momento il Genoa non considera il centrocampista un giocatore da cedere a cuor leggero. Il club si tiene stretto Frendrup e, in caso di trattativa, non intende abbassare le proprie richieste: non ascolteranno proposte sotto i 30 milioni.