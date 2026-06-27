Ricordate la suggestione Ceballos? Alla fine il Real Madrid lo svincola e l'occasione diventa stuzzicante

Si è conclusa ufficialmente dopo cinque anni l'avventura di Dani Ceballos al Real Madrid: il centrocampista ha anticipato di un anno la scadenza naturale del contratto, dopo un'altra stagione lontano dai riflettori. Ceballos compirà 30 anni ad agosto e già la scorsa estate era stato accostato in qualità di suggestione alla Fiorentina.

Al tempo però Xabi Alonso lo volle trattenere a Madrid, a posteriori senza aver grandi progetti per lui però. Ora Ceballos sarà disponibile da svincolato, come riportato da Fabrizio Romano e l'occasione sarebbe davvero stuzzicante…