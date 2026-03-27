Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di diversi temi di casa viola.

Su Solomon

“Solomon ha cambiato un po' l'attacco della Fiorentina. Fa le cose bene e giuste. Poche cose e fatte bene. Lui sposta la palla e la mette. Ha un calcio forte e ben indirizzato, poi devono essere gli attaccanti bravi ad attaccare bene lo spazio. A volte fa troppi dribbling, ma a me piace. Spero possa rientrare presto perché può fare la differenza da qui alla fine”.

E sul Verona

“Il Verona è all'ultima chiamata contro la Fiorentina e daranno battaglia. I viola non dovranno sottovalutare l'avversario. La vittoria della Cremonese ha rimesso un po' tutti in gioco, ma a vedere i viola contro l'Inter c'è poco da dire. Se si continua su quella strada si può stare tranquilli. Ci sono partite difficili, ma serve pensare partita dopo partita”.