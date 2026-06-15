Tre terzini via quest'estate per finanziare entrate onerose. E il primo a partire sarà...
La Fiorentina, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, conta di cedere almeno tre terzini nel corso dell’estate: Dodô, Fortini e Gosens.
La società cercherà di tirare su una discreta somma da queste cessioni, in modo tale da finanziare le entrate, onerose che si prospettano in questo comparto, senza grossi patemi d’animo.
Il primo a partire potrebbe essere proprio Dodô. La richiesta della Fiorentina per il classe 1998 in scadenza tra un anno è di una quindicina di milioni. L’addio del terzino brasiliano entro la fine di giugno rappresenterebbe lo scenario ideale, in quanto rientrerebbe nella chiusura dell’esercizio economico.
Nella peggiore delle ipotesi, e quindi la permanenza senza uno straccio di offerta, scatterebbe il rinnovo annuale previsto da un gentlemen agreement che eviti tensioni reciproche e che permetterebbe a entrambe le parti di pianificare il futuro senza rimesse economiche o ripicche spiacevoli.