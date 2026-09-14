De Bruyne assente a Firenze? Dal cambio forzato contro il Bologna all'ottimismo delle ultime ore: cosa filtra
Uscito nel finale di partita contro il Bologna, Allegri temeva di perdere un altro centrocampista in vista della sfida contro la Fiorentina: invece, le ultime notizie sorridono al Napoli.
Cambio forzato
Non solo Anguissa - che però è rimasto fuori dalla sfida contro i felsinei -, c'era apprensione anche per le condizioni di De Bruyne, uscito all'88simo dopo aver lamentato noie fisiche. Specialmente in vista della sosta Nazionali, c'era qualche dubbio sulla sua presenza a Firenze, domenica prossima.
Via libera
Invece l'allarme sembra rientrato, secondo Sky Sport: solo un fastidio temporaneo e già smaltito per il belga, vittima di crampi, che quindi ci sarà regolarmente al Franchi.
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