​​

header logo

De Bruyne assente a Firenze? Dal cambio forzato contro il Bologna all'ottimismo delle ultime ore: cosa filtra

Redazione /
Kevin De Bruyne
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Uscito nel finale di partita contro il Bologna, Allegri temeva di perdere un altro centrocampista in vista della sfida contro la Fiorentina: invece, le ultime notizie sorridono al Napoli.

Cambio forzato

Non solo Anguissa - che però è rimasto fuori dalla sfida contro i felsinei -, c'era apprensione anche per le condizioni di De Bruyne, uscito all'88simo dopo aver lamentato noie fisiche. Specialmente in vista della sosta Nazionali, c'era qualche dubbio sulla sua presenza a Firenze, domenica prossima.

Via libera

Invece l'allarme sembra rientrato, secondo Sky Sport: solo un fastidio temporaneo e già smaltito per il belga, vittima di crampi, che quindi ci sarà regolarmente al Franchi.

Notizie correlate
💬 Commenti